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मोहनिया:अकोढ़ी गांव के वार्ड दो व तीन में नल-जल का पाइप लाइन बिछाने में अनियमितता उजागर

मोहनिया4 घंटे पहले
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  • पाइपलाइन ठेकेदार ने तीन फीट जमीन के नीचे नहीं बिछाकर महज खानपूर्ति की

मोहनिया प्रखंड क्षेत्र के अकोढ़ी गांव के वार्ड संख्या दो व तीन में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत नल-जल के लिए पाइप लाइन बिछाने के कार्य में की गई भारी अनियमितता है। इससे रोजाना सैकड़ो लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। इस गांव में नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को पानी उपलब्ध कराने के लिए बिछाई गई पाइपलाइन ठेकेदार द्वारा तीन फीट जमीन के नीचे नही बिछाकर महज खानापूर्ति की गई है।

जिसके वजह से पानी लिकेज की समस्या उत्पन्न हो गई है। यही कारण है कि रोजाना सैकड़ों लीटर पानी सड़कों पर बहकर बर्बाद हो रहा है। एक तो पाइप से पानी की लीकेज और दूसरी तरफ सड़क पर जल जमाव होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। पाइप लीकेज होने की वजह से लोगों के घरों तक पानी सही तरीके से नही पहुच पा रहा है। इस योजना में लूट का नतीजा आमजनों को भुगतना पड़ रहा है।

उक्त गांव में यह योजना फेल होती नजर आ रही है।इस संबंध में ग्रामीण वाहिद, पिंकू कुमार, मुजफ्फर शाह ,सामू शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि ठेकेदार द्वारा नल जल योजना के तहत बिछाई गई पाइप को 3 फीट नीचे न बिछाकर पाइप लाइन का कार्य में महज कोरम पूरा किया गया है।

जिसके पाइप का लीकेज हो गया है। इस मामले में गांव के वार्ड सदस्य प्रतिनिधियों द्वारा भी ठेकेदार से मौखिक मिलकर शिकायत की गई लेकिन मरम्मत का कार्य नहीं कराया गया जिसके कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है।

चुनाव बाद मरम्मत का कार्य करा दिया जाएगा
इस संबंध में पंचायत के वार्ड एक के वार्ड सदस्य राधेश्याम सिंह ने कहा कि पानी लीकेज के मामले में ठेकेदार से मिलकर मौखिक कहा गया है। ठेकेदार द्वारा ठीक कराने का आश्वासन तो दिया गया मगर अब तक लीकेज पाइप को दुरुस्त नहीं किया गया है। वार्ड संख्या दो के वार्ड सदस्य ईशा शाह ने बताया कि इस बारे में ठेकेदार को अवगत कराया गया है।

उनके द्वारा कहा गया कि चुनाव बाद मरम्मत का कार्य करा दिया जाएगा। उधर, मोहनिया बीडीओ मनोज कुमार ने कहा कि उक्त गांव में पीएचईडी विभाग द्वारा कार्य कराया गया है। पानी लीकेज के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, अब मुझे आपके द्वारा जानकारी दी गई है।

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