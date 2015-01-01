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योजना:रजिस्ट्रेशन कराने पर ही क्रय केंद्रों पर बेच सकेंगे धान

मोहनिया5 घंटे पहले
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  • सहकारिता विभाग ने शुरू की तैयारी, अगले कुछ दिन बाद से धान की खरीदारी शुरू होने के आसार

रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान ही अब सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना धान बेंच सकेंगे। किसानों को नाम-पते के साथ-साथ अपनी खेती से संबंधित ब्योरा खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर दर्ज कराना होगा। किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए विभाग में आवेदन भी दे सकते हैं। आवेदन देने वाले किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर उनका नाम विभागीय पोर्टल पर दर्ज कर लिया जाएगा। जो किसान अपना ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत उनके धान की खरीद सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं की जाएगी।

प्रखंड में धान की सरकारी खरीदारी को लेकर सहकारिता विभाग ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। धान की कटनी के बाद नवंबर से धान की सरकारी खरीदारी शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकारी क्रय केंद्रों पर उन्हीं किसानों का धान क्रय किया जाएगा जो सहकारिता विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे।
किसानों काे कराना होगा ऑनलाइन पंजीकरण
धान बेचने से पहले विभाग के पोर्टल पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। पोर्टल पर जाने के बाद किसानों को पांच चरण पूरे करने होंगे। पहले चरण के तहत किसानों को एक प्रोफार्मा भरना होगा, किसानों का नाम, पता, खाता व खेसरा के साथ-साथ कुछ अन्य जानकारियां देनी होंगी। दूसरे चरण में किसानों को पंजीकरण का प्रिंट प्रपत्र भरना होगा। तीसरे चरण में पंजीकरण से संबंधित ब्योरा के संशोधन का विकल्प होगा। जबकि चौथे चरण में पंजीकरण लॉक करने के बाद पांचवे चरण में पंजीकरण का फाइनल प्रिंट लिया जा सकेगा।

दिक्कत होने पर करें कार्यालय से संपर्क
किसानों के धान की खरीदगी नहीं की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण करने में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर किसान विभागीय कार्यालय में संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस संबंध में बीसीओ इस संबंध में प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि धान क्रय नीति के तहत ऑनलाइन पंजीकृत किसानों से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत धान की खरीद की जाएगी। पंजीकरण प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। किसानों को असुविधा से बचने के लिए पहले ही पंजीकरण करा लेना चाहिए।

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