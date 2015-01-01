पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्रवाई:मोहनिया में 5 ठेला दुकानदारों से 1150 रुपए जुर्माना वसूला गया

मोहनियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • नगर पंचायत ने अतिक्रमणकारियों पर की कार्रवाई, मचा हड़कंप

शनिवार को मोहनिया नगर पंचायत प्रशासन एक बार फिर स्टुवरगंज बाजार में अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की।कार्रवाई के दौरान नगर पंचायत प्रशासन व पुलिस बल मौजूद रहे। जैसे ही नगर पंचायत प्रशासन अतिक्रमण हटाने चांदनी चौक पहुंची, नगर पंचायत प्रशासन को देखते ही दो-चार की संख्या में मौजूद ठेला फुटपाथी दुकानदार भाग खड़े हुए।

इसके बाद नगर पंचायत प्रशासन स्टूवरगंज बाजार में पहुंचा, जहां कई जगहों पर ठेला व फुटपाथ पर दुकान सजाकर दुकानदारों द्वारा फल व सब्जी बेचा जा रहा था। इस दौरान नगर पंचायत में कार्रवाई करते हुए फुटपाथ पर फल और सब्जी बेच रहे कई दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाते अतिक्रमण किए दुकानदारों पर जुर्माना लगाते हुए कुल ग्यारह सौ पचास रुपया जुर्माना वसूल की।

नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमणकारियों पर करवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि नगर पंचायत की कार्रवाई के बाद थोड़ी देर बाद ही पुनः अतिक्रमणकारी फुटपाथ ही दुकानदार स्टूवरगंज बाजार में अपनी दुकान सजा दिए। तू डाल-डाल मैं पात-पात के तर्ज पर एक बार फिर अतिक्रमणकारी फुटपाथ दुकानदार प्रशासनिक कार्रवाई के बाद फिर दिखे। जैसे ही नगर पंचायत प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करने की अभियान खत्म हुई बस थोड़ी देर बाद ही अतिक्रमण कारी दुकानदार चप्पे-चप्पे पर पुनः काबिज हो गए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें