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त्योहार:अनुमंडल और प्रखंडों में बर्तन, पूजन सामग्री, रंगोली, मिट्टी के दीये की जमकर हुई बिक्री

मोहनियाएक घंटा पहले
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  • धनतेरस पर सजी दिखी सोने,चांदी,व बर्तन की दुकाने,लोग कर रहे खरीददारी

धनतेरस का त्योहार मोहनिया में गुरुवार व शुक्रवार को दो दिनों तक को मनाया जा रहा। इसको लेकर शहर के बाजार में काफी चहल-पहल देखी गई। शहर के विभिन्न इलाकों में आभूषण, बर्तन एवं इलेक्ट्रॉनिक आदि की दुकानो को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। वहीं विभिन्न इलाकों में सड़कों के दोनों ओर फुटपाथ पर बर्तन, पूजन सामग्री, रंगोली, मिट्टी के दीए, कलश, फुल आदि की दुकानें सज गई है। दुकानों पर ग्राहकों की सहूलियत को लेकर दुकानदारों द्वारा इस बार स्टाफों की संख्या बढ़ा दी गई है। दुकानदारों को इस बार अच्छी बिक्री रहने की उम्मीद है। धनतेरस के त्योहार पर ग्राहकों के लिए अलग-अलग डिजाइन के आभूषण मंगाए गए हैं।धनतेरस को लेकर ग्राहकों के लिए सोने से निर्मित गले का हार, चेन, झुमका, कनबाली, अंगूठी, चूड़ी एवं कडा उपलब्ध है। वहीं चांदी से निर्मित लक्ष्मी-गणेश की मूर्ती उपलब्ध है। वही बाजार में जगह-जगह फुटपाथ पर सजी लाइट झालर की दुकानों पर चाइनीस सामानों की खरीदारी लोग काफी कम मात्रा में करते दिखे। इस बात चाइनीस सामानों की खरीदारी में लोगो ने अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई।

बेलांव बाजार में धनतेरस पर लोगों ने बर्तनों की खरीदारी की

रामपुर प्रखंड के बेलाव बाजार में दीपावली एवं धनतेरस को लेकर काफी चहल-पहल देखने को मिल चहल पहल देखने को मिल रही है। जहां गुरुवार को धनतेरस के मौके पर रामपुर प्रखंड के लोगों ने बेलांव बाजार में पहुंचकर जमकर खरीदारी की। लोगों ने इस मौके पर बर्तन की दुकानों पर बर्तनों की खरीदारी की तो वही दीपावली के लिए मिट्टी के दीये, घरों की सजावट के लिए झालर, बत्ती ,लाइट, मोमबत्ती की खरीदारी की।वहीं कई लोगों ने धनतेरस के अवसर पर बेलांव बाजार के बाइक शोरूम से नई बाइक की भी खरीदारी करते हुए देखे गए।

बेलाव बाजार में बर्तन दुकानों पर महिला पुरुषों की धनतेरस के मौके पर अपने आवश्यकतानुसार बर्तनों की खरीदारी करते हुए देखा गया। जिसमें महिलाएं घर के लिए परात, थाली, लोटा सहित चांदी के लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्तियां इत्यादि खरीद करते हुए देखी गई। बर्तन की खरीदारी करने महिला सुमित्रा देवी ने बताया कि दीपावली धनतेरस के पर बर्तनों की कुछ न कुछ खरीददारी करना एवं नई सामान का खरीददारी करना काफी शुभ माना जाता है। इस धनतेरस के अवसर पर अच्छा व्यवसाय होने की उम्मीद है।

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