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मौत:बालू लदे ओवरलोडेड ट्रक ने किन्नर को मारी टक्कर,मौत

मोहनियाएक घंटा पहले
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  • मोहनिया समेकित चेक पोस्ट के पास हुआ हादसा

बालू लदी एक ओवरलोडेड ट्रक के धक्के से एक किन्नर की मौत मौके पर ही हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की सुबह लगभग 9:30 बजे मोहनिया थाना क्षेत्र के समेकित चेक पोस्ट पर सासाराम की तरफ से वाराणसी की तरफ जा रही है एक बालू ओवरलोडेड ट्रक के चालक से पैसे लेने के लिए किन्नर सोनु उर्फ साजन अचानक उक्त ट्रक के सामने आ गया, अचानक तक के सामने आने से उसे धक्का लग गई जिससे वह दूर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बालू लदी ओवरलोडेड ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग निकला। घटना के बाद आसपास मौजूद कई किन्नर मौके पर पहुंचे मृतक के शव को लेकर भाग निकले। हालांकि थोड़ी देर बाद ही मौके पर पुलिस पहुंच गई, मगर मृतक किन्नर के शव को उनके साथ ही लेकर फरार हो गए थे।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पुलिस ने पूछताछ की मगर न तो मृतक किन्नर का कुछ पता चल सका और न ही धक्का मारने वाले बालू लदी ओवरलोड ट्रक का। बताया जाता है कि मृतक किन्नर भभुआ थाना क्षेत्र के बबुरा मे किराए के मकान में निवास करता था। इस संबंध में थाना अध्यक्ष राम कल्याण सिंह यादव ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि चेक पोस्ट के पास किसी ट्रक से एक किन्नर को धक्का लगने से मौत हो गई है। सूचना पर फौरन पहुंची पुलिस को घटनास्थल से मृतक किन्नर का शव नहीं मिला। कई किन्नर साथी शव को अपने साथ लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भभुआ ले आए। जहां पोस्टमार्टम के बाद शव किन्नरों को सौंप दिया गया।

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