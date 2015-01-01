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छापेमारी:खैरा में 6 कार्टन पकड़ा गया प्रतिबंधित गुटखा

नगरा3 घंटे पहले
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खैरा पुलिस ने गुरुवार की सुबह छापेमारी कर खैरा गांव स्थित दुकानदार के पास कालाबाजारी कर बेचा जा रहा गुटखा अन्य प्रतिबंधित समान छापेमारी कर पकड़ा है। साथ ही उसे बेचने वाले एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है। इस सबंध में थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने बताया कि गुटखे और अन्य प्रतिबंधित सामान की कालाबाजारी कर बेचने की सूचना पर छापेमारी कर कमला पसंद व शिखर के छह कार्टन गुटखा बरामद किया गया।

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