दैनिक भास्कर Apr 19, 2020, 12:43 PM IST

पटना/नालंदा. बिहार के नालंदा जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह दुबई से लौटे कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए थे। रविवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। डॉक्टर के परिजनों को क्वारैंटाइन कर दिया गया है और संपर्क में आए सभी लोगों को तलाश की जा रही है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 87 हो गई है।

#BiharFightsCorona first update of the day.1 more covid-19 positive case in bihar taking the total to 87. 1-male 55 years from bihar sharief,nalanda.close contact of covid-19 positive who travelled from dubai.