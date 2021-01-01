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परिणाम:दुग्घ सहयोग समिति का चुनाव परिणाम घोषित

नारदीगंजएक घंटा पहले
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प्रखण्ड के दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति ओड़ो का चुनाव परिणाम घोषित कर दिया गया है। यह जानकारी बीडीओ राजीव रंजन ने दिया। उन्होंने बताया इस सहयोग समिति में अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी के सभी सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए है। सहयोग समिति में अध्यक्ष के अलावा विभिन्न कोटि के सात कार्यकारिणी सदस्य चुने गये है।जिसमें अध्यक्ष पद पर रविन्द्र कुमार निर्वाचित हुए है। वही सदस्य के रूप में रैाशन कुमार,प्रतिमा देवी,पुनम देवी, राजीव कुमार,जहांगीर अंसारी,अवधेश कुमार के अलावा रामकारण राजवंशी निर्वाचित हुए।

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