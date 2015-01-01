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गिरफ्तार:अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार

नारदीगंज4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के सनदोहरा गांव के स्वर्गीय मुसाफिर यादव का 29 वर्षीय पुत्र रंजन यादव को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार किया। आरोपी मारपीट से संबंधित कांड संख्या 228/20 नामजद अभियुक्त था। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। जिसकी जानकारी थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने दिया।

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