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पहल:शिक्षक नियोजन का बैंक में खोला जा रहा खाता

नारदीगंज38 मिनट पहले
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जिला कार्यक्रम स्थापना के द्वारा शिक्षक नियोजन इकाई प्रखंड व पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई का खाता स्टेट बैंक में खुलवाने की प्रक्रिया जारी है। यह जानकारी बीआरपी मनोज कुमार ने दिया। उन्होंने बताया प्रखंड व पंचायत शिक्षक नियोजन इकाई अपना अपना खाता शीघ्र स्टेट बैंक में खुलवाएं।

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