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करवा चौथ:नासरीगंज में परंपरागत तरीके से मना करवा चौथ

नासरीगंज3 घंटे पहले
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नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र में पति-पत्नी के प्रेम व स्नेह का प्रतीक करवा चौथ का पर्व शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी परंपरागत तरीके से मनाया गया। हालांकि कोरोना के कारण सुहागिनों ने एक जगह जुट कर इस पर्व को नही मनाया बल्कि अपने अपने छत पर चढ़ कर सुहागिनों ने पति की लंबी उम्र के लिए यह पर्व को बड़ी धूम धाम से मनाई। दिन भर निर्जला व्रत रखने वाली सुहागिनों ने चांद का दीदार करके अर्घ दिया और परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की। इसके उपरांत उन्होंने व्रत खोला। इस दौरान बच्चों ने पटाखा चला कर खुशियां बांटी। करवा चौथ पर सुहागिनों ने 16 श्रृंगार करके चंद्रमा को अर्ध दिया।

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