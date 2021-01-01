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मुआवजा:नासरीगंज में अग्निपीड़ित को दिया गया मुआवजा

नासरीगंजएक घंटा पहले
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नासरीगंज प्रखण्ड के मंगराव गांव में विगत 01 फरवरी को बिजली के शॉर्ट सर्किट से मंगराव निवासी मनोज गुप्ता के घर में आग लग गया था। जिसमें घर का समान जलकर राख हो गया था। इस दौरान अग्नि पीड़ित परिवार को बुधवार को सीओ श्याम सुंदर राय ने 9800 सौ रुपये की चेक दिया। इस संबंध में सीओ श्यामसुंदर राय ने बताया कि आगलगी में पीड़ित परिवार को आपदा विभाग द्वारा चेक दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंगराव गांव निवासी पीड़ित मनोज महतो को 9800 रुपये का चेक दिया गया। विदित हो कि प्रखंंड के मंगराव गांव में 01 फरवरी को अचानक बिजली के शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई। जिसमें घर का समान जलकर राख हो गई। मौके पर अंचल नाजिर जगदीश हसदा, पैक्स अध्यक्ष करीमन उपाध्याय उपस्थित थे।

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