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जागरूकता:नुक्कड़ नाटक से स्वच्छता के प्रति किया जागरूक

नासरीगंजएक घंटा पहले
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नासरीगंज नगर में नाटक के माध्यम से नगर को स्वच्छ रखने का संदेश, स्वच्छ नगर के लाभ एवं हानि को नाटक के माध्यम से नगरवासियों को जागरूक किया गया। नासरीगंज नगर के सभी 1 से 14 वार्डों में स्वच्छ सर्वेक्षण जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। उक्त जागरूकता अभियान के टीम लीडर मुकूल कुमार ने बताया कि उक्त नाटक के माध्यम से नगर को स्वच्छ रखने,क्लीन रखने,प्लास्टिक के पॉलीथिन का प्रयोग न करने, कूड़ा, कचरा ,इधर उधर नहीं फेंकने,डस्ट बिन का प्रयोग करने,को ले नगर के सभी वार्डों में घूम घूम कर नाटक मंडली द्वारा नगरवासियों को नाटक के माध्यम से जागरूक किया गया। उक्त अभियान के मुख्य सलाहकार अखिलेश कुमार ने बताया कि उक्त अभियान पूरे नगर में स्वच्छता की अलख जगाने को ले अगले दो दिन तक जारी रहेगा। कलाकार उक्त गीत संगीत वाध यंत्र ढोल, ताशा, हारमोनियम, माइक्रोफोन समेत सभी संगीत के यंत्र से लैस “नगर को क्लीन रखना है सभी बीमारियों को दूर भगाना है,स्वच्छ एवं क्लीन नासरीगंज नगर पँचायत का सपना हमें साहकार करना है” गाकर लोगों को जागरूक कर रहे थे। कलाकारों के जागरूकता अभियान में उपस्थित कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए नाटक को नगरवासियों ने खूब सराहा। मौके पर नाटक मंडली के कलाकार अखिलेश लाल, विश्वनाथ, गौतम कुमार, मीदुल कुमार, छोटू कुमार, पुष्पा रानी, आरती कुमारी,बलि यादव,नाल वादक कारा राम,नगर पंचायत कर्मी मुनि लाल समेत बड़ी संख्या में नगर के विभिन्न वार्डों के नगरवासी उपस्थित थे।

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