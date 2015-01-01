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पहल:प्रसाद वितरण सार्वजनिक स्थलों पर या पंडालों से नहीं

नासरीगंज2 दिन पहले
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छठ महापर्व पर किसी प्रकार के सामुदायिक भोज का आयोजन नहीं होगा। वहीं प्रसाद एवं भोग का भी वितरण सार्वजनिक स्थलों पर या पंडालों से नहीं किया जाएगा। इस आशय का दिशा निर्देश जारी करते हुए पंचायती राज विभाग के अवर मुख्य सचिव ने कोविड19 के संक्रमण से बचाव हेतु ग्राम पंचायतों में अर्घ दिये जाने वाले सोन नदी व नहर के घाटों और तालाबों को पूरी तरह से स्वच्छ करने के बाद सेनिटाइज किये जाने का भी आदेश दिया है। और निर्धारित शर्तों के पालन के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगातार लोगों को जागरूक किये जाने को‌ कहा गया है। वहीं बीडीओ मनीष कुमार सिंह ने बताया कि घाटों के निकट किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्टाॅल नहीं लगेगा।

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