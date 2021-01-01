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निरीक्षण:एसपी ने नासरीगंज थाने का किया निरीक्षण

नासरीगंज7 घंटे पहले
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नासरीगंज थाने का रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने औचक निरीक्षण किये। इस दौरान उन्होंने थाने के आवश्यक कागजातों व पंजियों की गहन छानबीन की। इस दौरान ओ घण्टे विभिन्न प्रकार की केस से सम्बंधित फाइलों को खंगालते रहे। उन्होंने नासरीगंज थाना के विभिन्न संधारित पंजियों, केस सम्बंधित फाइल, रजिस्टर आदि की जांच की। एसपी ने सभी लंबित कांडों का समीक्षा किया तथा उनके त्वरित निष्पादन हेतु थानाध्यक्ष को निर्देश दिए। साथ ही फरार चल रहे अपराधियों की गिरफ्तारी शीघ्र करने का निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष सहित सभी पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान एसपी ने कई आवश्यक निर्देश भी दिए। एसपी ने कहा कि नियमित रूप से वाहनों के कागजात जांच करने, हेलमेट के प्रति बाइकरों में जागरूकता पैदा करने एवं थाना में फरियाद लेकर आये लोगों पर विशेष ध्यान रखें। इस दौरान थाने में मौजूद सभी पुलिस कर्मी मुस्तैद दिखे। मौके पर इंस्पेक्टर दयानंद शर्मा, थानाध्यक्ष राजेश कुमार,एसआई जयकिशोर सिंह,नीरज कुमार,सुनील कुमार,राजेन्द्र प्रसाद,उमेश यादव अादि माैजूद थे।

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