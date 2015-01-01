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छापेमारी:छुपा कर रखी गई 5 लाख की 552 कार्टन बीयर बरामद

नवादा/ वारिसलीगंज4 घंटे पहले
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दीपावली और छठ जैसे पवित्र त्यौहार के दौरान भी शराब माफिया अपने को कुकर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं और हर दिन शराब की बड़ी खेप जिले भर में सप्लाई की जा रही है। गुरुवार को ऐसे ही एक शराब माफिया के मंसूबे पर उत्पाद विभाग ने पानी फेर दिया। उत्पाद पुलिस की टीम ने शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी कर एक पिकअप वैन पर लोड करीब 500000 की 552 कार्टन बीयर बरामद कर लिया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के निर्देशानुसार उत्पाद निरीक्षक अभिषेक आनंद के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित किया गया।

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