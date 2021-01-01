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अगलगी:होटल में लगी भीषण आग सारा सामान जलकर राख

नवादा7 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के भवनपुर पंचायत अंतर्गत कोरियौना में एक झोपड़ी झुग्गी होटल में शनिवार की मध्य रात्रि में अचानक आग लग गई जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने का कारण पता नहीं चल पाया। वहीं ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। सुघड़ी पंचायत के पिपरा गांव निवासी नरेश प्रसाद यादव कोरियौना में एक झोपड़ी का होटल बनाकर काम करता था। शनिवार के मध्य रात्रि में होटल में अचानक आग लग गया। ठंड काफी रहने के कारण लोगों को पता नहीं चल पाया।

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