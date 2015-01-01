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कोरोना अपडेट:राज्य के मुताबिक 3542 मरीज , जिला स्वास्थ समिति ने 3116 की पुष्टि

नवादा42 मिनट पहले
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8 दिन बाद जिला स्वास्थ समिति द्वारा फिर से कोरोना से संबंधित आंकड़ा आना शुरू हो गया है लेकिन यह आंकड़ा राज्य स्वास्थ समिति से काफी पीछे है। राज्य स्वास्थ समिति के मुताबिक नवादा में अबतक 3542 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं जिला स्वास्थ समिति 3116 संक्रमित की ही पुष्टि कर रहा है। राज्य स्वास्थ समिति के अनुसार गुरुवार को जिले में 18 नए मरीज मिले हैं। राजस्थान समिति के अनुसार जिले में फिलहाल 237 एक्टिव मरीज है जबकि जिला स्वास्थ समिति के अनुसार जिला में कोरो ना के 108 मरीज हैं।

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