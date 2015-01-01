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युवक घायल:सड़क हादसे में बाइक सवार युवक घायल

नवादा4 घंटे पहले
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स्टेट हाईवे पर पकरीबरावां थाना क्षेत्र अंतर्गत भगवानपुर के समीप सड़क हादसे में एक युवक घायल हो गया। बताया जाता है कि नवादा के 28 वर्षीय युवक पवन कुमार बाइक से पकरीबरावां से नवादा की ओर जा रहा था। इसी बीच भगवानपुर गांव के समीप नवादा की ओर से आ रही एक चार पहिया वाहन से उसकी टक्कर हो गई। इस घटना में वह बुरी तरह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पकरीबरावां में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद नवादा रेफर कर दिया गया।

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