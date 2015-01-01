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पूजा-अर्चना:12 नवंबर को धनतेरस के साथ मनेगी आरोग्य के देवता धन्वन्तरि की जयंती

नवादा2 घंटे पहले
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  • प्रदोष काल और स्थिर लग्न में करें माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना

इस बार धनतेरस 12 नवंबर को है और इसी दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरी की जयंती भी मनाई जाएगी। 13 को नरक चतुर्दशी तथा 14 को दीपावली की पूजा होगी। दिवाली पर लक्ष्मी-गणेश पूजन के साथ कुबेर व सरस्वती की पूजा की जाती है। गांधी इंटर विद्यालय के पूर्व प्राचार्य पंडित डॉ ओंकार निराला ने बताया कि 14 नवंबर को अमावस्या तिथि दोपहर दो बजकर 17 मिनट से आरंभ होकर 15 नवंबर को सुबह 10 बजकर 36 बजे तक रहेगा। ऐसे में दीपावली 14 नवंबर को ही मनाया जाएगा। दीपावली पर ग्रह-गोचरों का बेहद शुभ संयोग बना है। पूजन के दौरान प्रदोष काल, अभिजीत मुहूर्त एवं स्थिर लग्न का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही वौघडिय़ा मुहूर्त भी विशेष फलदायी होता है। पंडित निराला ने बताया कि दीपावली के दिन स्वाति, सौभाग्य, सिद्धि व सर्वार्थ सिद्धि योग में माता लक्ष्मी की पूजा की जाएगी। पूजा के दौरान मां को सुगंधित इत्र, कमल पुष्प, कौड़ी, कमलगट्टा अर्पण कर पूजन कर सकते हैं। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा : पंडित ओंकार निराला ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा 13 नवंबर को होगी। पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 5 :45 से शाम 8 : 24 मिनट तक प्रदोष काल एवं वृष लग्न में करना श्रेष्ठ है।

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