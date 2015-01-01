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प्रसारण:10वीं के विद्यार्थियों के लिए 11 बजे से हो रहा प्रसारण

नवादा37 मिनट पहले
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जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिदिन सुबह 11:05 से 12:00 तक दूरदर्शन बिहार टीवी चैनल पर विशेष रूप से पाठ्यपुस्तक आधारित शैक्षणिक सामग्रियों का प्रसारण किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी इसका लाभ अवश्य उठाएं। दूरदर्शन बिहार देखने के लिए टाटा स्काई 1156, डिस टीवी 1565, डीडी फ्री डिस 70, एयरटेल 669 चैनल चुनें।

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