पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विवाद:दबंग चालक ने राहगीर को रोककर की जमकर पिटाई, निजी क्लिनिक में भर्ती

नवादाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

थाना क्षेत्र के गोविंदपुर चौक पर मैजिक चालक ने राहगीर को चलते हुए टक्कर मार दिया। विरोध करने पर चालक ने युवक को जमकर पिटाई कर दिया जिससे युवक का नाक पर चोट लगने से लहूलुहान हो गया। चालक द्वारा पीटते हुए युवक को देखकर ग्रामीणों ने छुड़ाया और घायल युवक को निजी क्लीनिक में भर्ती किया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच कर चालक को गिरफ्तार कर थाना ले जाया गया। बताया गया है कि झारखंड के कोडरमा जिला अंतर्गत सतगामा थाना क्षेत्र के पोखर डीहा गांव निवासी रामविलास प्रसाद का 22 वर्षीय पुत्र विकास कुमार गोविंदपुर बाजार में फल खरीद कर जा रहा था। पीछे की ओर से मैजिक चालक आकर धक्का मार दिया, जिससे वह गिर पड़ा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकेंद्र की चेतावनी- आदेश के बावजूद भड़काऊ अकाउंट्स बहाल किए गए; आदेश नहीं माना तो कार्रवाई होगी - टेक & ऑटो - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser