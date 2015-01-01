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गिरफ्तारी:10 लीटर शराब के साथ धंधेबाज, 2 नशे में धराए

नवादा40 मिनट पहले
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पकरीबरावां पुलिस ने थाना क्षेत्र के मड़वा गांव में छापेमारी कर 10 लीटर शराब बरामद किया है। इस दौरान शराब के साथ एक धंधेबाज को भी गिरफ्तार किया गया। इसकी जानकारी देते हुए पकरीबरावां एसएचओ सरफराज इमाम ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मड़वा में छापेमारी कर 10 लीटर शराब के साथ धंधेबाज विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दो लोगों को नशे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया कि बाजार स्थित थाना मोड़ पर मोहनबीघा के कपिलदेव चौहान व ढोढ़ा के अमीरक डोम काे गिरफ्तार किया गया है। जांच में दोनों द्वारा शराब पीए जाने की पुष्टि हुई है। दोनों पर एफआईआर दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

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