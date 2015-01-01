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मतगणना:12 को होगी पटना स्नातक व शिक्षक निर्वाचन की मतगणना

नवादा44 मिनट पहले
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बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन 2020 के दौरान पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतगणना दिनांक 12 नवम्बर को प्रातः 8 बजे से आर्यभट्ट नाॅलेज यूनिर्विसिटी, पटना में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित मतगणना केन्द्र पर किया जाना है। इसी परिपेक्ष्य में गुरुवार को आयुक्त, पटना प्रमंडल, संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मतगणना कार्य से संबंधित तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। पटना स्नातक एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतगणना से संबंधित समस्त कार्याें को योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित समय सीमा के अन्दर सफलता पूर्वक कराने के उद्देष्य से मतगणना टेबुल पर नियुक्त कर्मियों के दायित्व को निर्वहन करने का निर्देश दिया गया।

कोविड-19 गाइड लाइन का पालन करते हुए मतगणना केन्द्र का सेनेटाइजेशन, मतगणना केन्द्र में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों, कर्मियों एवं संबंधित मतगणना अभिकर्तागण के लिए मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं सेनेटाइजर का उपयोग करने हेतु आयुक्त के द्वारा आवष्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मतगणना कार्य पारदर्शी तरीके से सम्पन्न किया जाना है। मतगणना केन्द्र पर माइक, एनाउन्समेंट, पीने की पानी, शौचालय, रौशनी, साफ-सफाई आदि की मुकम्मल इंतजाम संबंधित पदाधिकारी को करने का निर्देश दिया गया।

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