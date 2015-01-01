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तैयारी:सुबह 8 बजे से दो मतगणना केन्द्राें पर होगी मतों की गिनती

नवादा2 घंटे पहले
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  • 10 नवम्बर को होने वाली मतगणना की तैयारियों के बारे में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दी जानकारी
  • न चुनाव जीतने वाले जुलूस निकाल सकेंगे,न हारने वाले प्रत्याशी कर सकेंगे गाली-गलौच

सूबे में बिहार विधानसभा का चुनाव सम्पन्न हो चुका है। नवादा जिला में प्रथम चरण में बीते 28 अक्टूबर को चुनाव सम्पन्न हुआ है। जिले के 17.30 लाख वोटर्स में से 8 लाख 64 हजार 675 वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पांच विधानसभा के 70 प्रत्याशियों के जीत हार के गणित को ईवीएम एवं पोस्टल बैलेट के माध्यम से पैक कर दिया है। बीते 28 अक्टूबर को जिले के वोटरों ने किसके पक्ष में अपना मत दिया इसका फैसला 48 घंटे बाद ही होने वाला है। निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार सूबे में 10 नवम्बर को वोंटों की गिनती होनी है।

जिले में भी 10 नवम्बर को मतगणना होनी है। इसके लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दो मतगणना केन्द्र बनाया गया है जिसमें नवादा के केएलएस काॅलेज में नवादा,वारिसलीगंज एवं रजौली विधानसभा के मतों की गिनती होगी। वहीं डायट नवादा में हिसुआ तथा गोविंदपुर विधानसभा में हुए वोटिंग की गिनती होगी। मतगणना कार्य एवं विधि व्यवस्था की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी यश पाल मीणा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस काॅन्फ्रेंस कर जानकारी दी।

कहा-कानून व्यवस्था के लिए सख्ती, किसी को नहीं दी जाएगी गैरसामाजिक गतिविधियों की अनुमति

हर विधानसभा पर नजर रखने के लिए हुए हैं आब्जर्वर नियुक्त
निर्वाचन आयोग द्वारा हर विधानसभा के मतगणना पर नजर रखने के लिए आब्र्जव्र नियुक्त किए गए हैं। रजौली के लिए ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी,हिसुआ विधानसभा के लिए भानुदास हरि भाउ पालवे,नवादा के लिए जीबी पाटिल,गोविंदपुर के लिए प्रवीण कुमार पी देवरे,वारिसलीगंज के लिए मेघनाथ प्रोब आब्र्जवर बने हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की शिकायत इनसे कर सकते हैं।

7191 पोस्टल बैलेट की होनी है गिनती, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी शुरू
निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में दिव्यांग व 80 से अधिक उम्र के वोटर तथा मतदान कर्मियों ने पोस्टल बैलेट से मतदान किया है। जिले में 7191 वोटरों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट किया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट से पड़े मतों की गिनती शुरू होगी। यानि 8 बजे से पोस्टल बैलेट तथा साढ़े 8 बजे से ईवीएम वोटों की गिनती होगी।

मीडियाकर्मियों को काउंटिंग हाॅल में जाने की नहीं होगी अनुमति

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि मतगणना के दौरान मतगणना केन्द्र के भीतर मीडिया कर्मी अपने लैपटाॅप तथा मोबाइल तो ले जा सकेंगे लेकिन उन्हें अपने मोबाइल या लैपटाॅप का इस्तेमाल मीडिया कर्मियों के लिए बनाए गए मीडिया सेक्शन के भीतर ही करना होगा। इनके लिए वहीं एलईडी आदि की व्यवस्था होगी जहां से सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। किसी भी मीडिया कर्मी को मतगणना हाॅल के भीतर जाने की अनुमति या कैमरा जूम कर फोटो या वीडियो लेने की अनुमति नहीं होगी।

दो मतगणना केन्द्रों पर सुबह 8 बजे से होगी मतों की गिनती

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि केएलएस काॅलेज नवादा एवं डायट नवादा में वोटों की गिनती होगी। उन्होंने कहा कि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। उन्होंने बताया कि गोविंदपुर विधानसभा के वोटों की गिनती एक बड़े हाॅल में होगी। इसके लिए 14 टेबल लगाए जाएंगे। वहीं हिसुआ,वारिसलीगंज एवं रजौली विधानसभा के वोटो की गिनती दो हाॅल में होगी दोनों हाॅल में 7-7 टेबल लगाए गए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना के दौरान प्रत्याशियों के लिए मतगणना एजेंट की भी नियुक्ति की गई है। इसके लिए एक मतगणना एजेंट की नियुक्ति एक टेबल के लिए की गई है।

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