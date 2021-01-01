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मांग:रात्रि में पुलिस गश्ती तेज करने की मांग

नवादा7 घंटे पहले
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कौआकोल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ती अपराधिक गतिविधि तथा चोरी की घटनाओं को लेकर जिप सदस्य देवनंदन यादव व गोविन्दपुर के पूर्व एमएलए प्रत्याशी संजय प्रभात ने रात्रि में पुलिस गश्ती तेज किए जाने की मांग एसपी से किया है। इन लोगों ने कहा है कि शुक्रवार की रात्रि फुलडीह में डेकोरेशन की दुकान में चोरी की घटना के बाद से व्यवसायियों में भारी दहशत है।

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