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व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश:डीएम ने मतगणना केन्द्र का लिया जायजा

नवादा2 घंटे पहले
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जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा भ्रमण पर निकले। भ्रमण के दौरान वे केएलएस काॅलेज, नवादा में बने मतगणना केन्द्र का बाह्य एवं आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था जायजा लेने पहुंचे। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर केएलएस काॅलेज, नवादा में विधान सभा क्षेत्र 235-रजौली, 237-नवादा एवं 239-वारिसलीगंज का 10 नवम्बर को मतगणना कार्य सम्पन्न किया जाना है। इसी परिपेक्ष्य में जिला निर्वाचन पदाधिकारी यश पाल मीणा मतगणना केन्द्र की सुरक्षा व्यवस्था देखने पहुंचे।

उन्होंने संबंधित पदाधिकारी को मतगणना कार्य को सफलता पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मतगणना अभिकर्ता, मतगणना कर्मीगण, मीडिया सेंटर, हेल्प डेस्क सेंटर आदि हेतु सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि मतगणना परिसर में शौचालय, लाइट, माइक सेट, पेयजल, नास्ता, भोजन, चाय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी कार्मिक कोषांग संतोष झा, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीनिवास, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर उमेश भारती, नोडल पदाधिकारी मीडिया कोषांग गुप्तेश्वर कुमार आदि उपस्थित थे।

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