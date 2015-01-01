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सख्ती:8 घंटे ड्यूटी कर निजी क्लीनिक में समय दे सकेंगे डॉक्टर

नवादा3 घंटे पहले
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  • पीएचसी के खराब व्यवस्था देख डीएम ने सीएस को लगाई फटकार, एक सप्ताह में कुव्यवस्था में सुधार करें

जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। विदित हो कि जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा द्वारा भ्रमण के दौरान लागातार विभिन्न प्रखंडों के पीएचसी सेंटर का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान पीएचसी सेंटरों पर चरमराई व्यवस्था को देखकर वे काफी नाखुश हुए।

इसी परिपेक्ष्य में सिविल सर्जन के साथ बैठक कर पीएचसी की व्यवस्था को सुधार करने का आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं हर हाल में मुहैया करायी जाय। सभी पीएचसी स्तर पर एमबीबीएस डाॅक्टर्स का रोस्टर तैयार करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के इलाज के लिए अन्यत्र न जाना पड़े।

सभी डाॅक्टर्स अपनी-अपनी पाली के अनुसार 8 घंटे ड्यूटी का निर्वहन करेंगे। 8 घंटे की सरकारी ड्यूटी निर्वहन के पश्चात् ही डाॅक्टर्स अपने निजी क्लिनिक में समय दे सकते हैं। उन्होंने सिविल सर्जन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि एक सप्ताह के अन्दर स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरूस्त करेंगे एवं रोस्टर के अनुसार सभी डाॅक्टर्स एवं एमओआईसी का पाली के अनुसार कार्य का प्रतिदिन माॅनेटरिंग करेंगे।

रोस्टर के अनुसार सभी डाॅक्टर्स एवं एमओआईसी स्वास्थ्य केन्द्र में हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। आशा एवं एएनएम के भरोसे स्वास्थ्य केन्द्र को न छोड़ें। दलालों एवं कमीशनखोरों पर सख्त पाबंदी लगाई जाय। उन्होंने कहा कि सभी पीएचसी स्तर पर कोविड टेस्टिंग में तेजी लाई जाय।

डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में डाॅक्टर्स अपने व्यवहार में बदलाव लाकर एक अच्छा माहौल तैयार करें ताकि असहाय ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके। इस अवसर पर सिविल सर्जन डाॅ. विमल प्रसाद सिंह, डीआईओ डाॅ. अशोक कुमार, डीपीआरओ गुप्तेश्वर कुमार, डीपीएम जाफरी उपस्थित थे।

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