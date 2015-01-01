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पहल:शहर में जाम से रू-ब-रू हाेना अब हर रोज की बात

नवादा2 घंटे पहले
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शहर में जाम लगना अब हर रोज की बात हो गई है। यह स्थिति तब है जब बाजार अभी मंदी की मार झेल रहा है। नवादा के दुकानदार रौशन कुमार, उमेश प्रसाद, मनोज कुमार आदि बताते हैं कि लॉकडाउन के बाद से जो मंदी आई है उससे अबतक नहीं उबर पाए हैं। दशहरा जैसा पर्व भी इस बार फिका रहा है। जबकि पूर्व के वर्षों में नवरात्रि से बाजार में रौनक लौट आती थी। दुकानदारों ने कहा कि रोड पर जितनी भीड़ देखी जा रही है उसका एक हिस्सा भी दुकान की ओर रुख करता तो बाजार में रौनक लौट आती। लेकिन यह भीड़ प्रशासन की कुव्यवस्था की वजह से है।

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