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जताई खुशी:अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर जताई खुशी

नवादा4 घंटे पहले
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रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की रिहाई पर पकरीबरावां के पत्रकारों ने खुशी जाहिर की है। पत्रकारों में नवादा जिला पत्रकार संगठन के जिला सचिव डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा, प्रखंड प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार वर्मा, अनीश कुमार वर्मा, इंद्रजीत कुमार सिन्हा, अवधेश पासवान, मो. सईद एवं विश्वनाथ कुमार ने उनकी रिहाई को पत्रकारों एवं जनता की जीत बताया।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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