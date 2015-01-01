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ड्राइविंग:शुरू हुआ कोहरा, सचेत रहकर करें ड्राइविंग

नवादा36 मिनट पहले
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जिले में हल्की ठंड के साथ-साथ हल्का कोहरा भी शुरू हो गया है लिहाजा अगर सुबह में गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हैं तो कोहरे में सचेत होकर ड्राइविंग करें। गुरुवार की अहले सुबह कोहरा देखा गया। सड़कों पर कोहरे के कारण विजवलिटी कम होती दिखी। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले एक-दो दिन ऐसी स्थिति रहेगी उसके बाद मौसम कुछ दिन के लिए सामान्य हो जाएगा। 12 नवंबर के बाद मौसम फिर बदलेगा और घना कोहरा के साथ कड़ाके की ठंड शुरू हो जाएगी। दिन में धूप और रात में हल्की ठंड के कारण रक्तचाप संबंधी रोगों में बेवफा हो रहा है लोग बीमार होअस्पताल पहुंच रहे हैं।

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