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कोरोना से मुक्ति:कोरोना काल में पहली बार|270 दिन बाद पहला अवसर जब 100 घंटे में एक भी संक्रमित नहीं मिला

नवादा7 घंटे पहले
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  • नवादा में धीरे-धीरे द एंड हो रहा कोराना वायरस, नए मरीज नहीं मिलने से लोगों को अब मिलने लगी राहत

करीब एक साल से लोगों के लिए खौफ का पर्याय बना कोरोना का अंत अब नजदीक आ गया है। खासकर नवादा में कोरोना का द एंड होता दिख रहा है। पिछले 4 दिनों यानी 100 घंटे से अधिक समय से कोई नया कोरोना मरीज नहीं मिला है। अप्रैल माह को छोड़ दें तो विगत 9 महीने यानी 270 दिन बाद ऐसा पहला मौका है जब लगातार चार दिनों तक कोई नया मरीज नहीं मिला है। एक और सुखद बात यह कि 9 महीने में यह भी पहला मौका है जब जिला में एक्टिव मरीजों की संख्या भी सिंगल डिजिट में आ गई है।

इसके पहले अप्रैल में सिर्फ चार मरीज मिले थे। फिलहाल, जिले में सिर्फ 8 एक्टिव मरीज हैं यानि फिलहाल आठ लोग कोरोना से ग्रसित हैं। बता दें कि जिले में कोरोना का पहला मरीज 8 अप्रैल को मिला था इसके बाद दूसरा 10 अप्रैल को मिला था। इसके 2 दिन बाद 12 को तीसरा और फिर 27 अप्रैल को चैथा मरीज मिला था। मई माह के मध्य से जिले में कोरोना का खतरनाक दौर शुरू हो गया। हर दिन मरीज आने शुरू हो गए। इसके बाद लगातार 9 महीने तक नवादा में हर दिन कोई न कोई नए मरीज मिल रहे थे। बीच में ऐसा समय आया किएक ही दिन में आंकड़ा 100 तक पहुंच रहा था । लेकिन इसपर अब विराम लगता दिख रहा है। 27 जनवरी को दो नए केस सामने आए हैं उसके बाद से कोई नया मरीज नहीं मिला है।

अब सिंगल डिजिट में पहुंची कुल संक्रमितों की संख्या, जनवरी में मिले महज 60 मरीज

जुलाई में शुरू हुआ कम्युनिटी ट्रांसमिशन
जुलाई में कोरोना नवादा में विकराल रूप में दिखा। जुलाई की शुरुआत से ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया। इस माह 6200 लोगों की जांच में 1078 पॉजिटिव निकले। महीने में प्रति 100 टेस्ट में 17 मरीज मिले। यानी जांच कराने वाला हर छठा शख्स संक्रमित मिला।

अगस्त में कोरोना पर कसने लगा नकेल

अगस्त में कोरोना मिलने का दर 1 फीसदी के आसपास पहुंच गया। अगस्त माह में 69665 लोगों की जांच हुई है और 654 लोग पॉजिटिव पाए गए। यानी अगस्त माह में करीब 110 लोगों की जांच पर एक व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए।

जनवरी में सिर्फ 60 मामले
जनवरी 2021 माह में कोरोना बहुत हद तक कमजोर हुआ है । हर महीने जहां कोरोना के जहां सैकड़ों मरीज मिल रहे थे वहीं जनवरी माह में कोरोना के सिर्फ 60 मरीज मिले हैं। जिला संक्रमण रोग प्रभारी डाॅ तहमीन जहां के मुताबिक, जिले में अब तक 3637 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव मिले हैं । इनमें से सिर्फ आठ ही एक्टिव मरीज बचे हैं।
अप्रैल में मिले थे चार पॉजिटिव
जिले में कोरोना मरीज अप्रैल में मिलने शुरू हुए थे। उस महीने 80 लोगों की जांच की गई। जिनमें चार लोग पॉजिटिव मिले। सबसे पहला मरीज 8 अप्रैल को, दूसरा 11 और तीसरा 12 अप्रैल को मिला था। इन तीनों रोगियों के कांटेक्ट में बाकी लोगों की जांच की गई लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं निकला। चौथा मरीज 27 अप्रैल को हिसुआ की महिला पॉजिटिव मिला।

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