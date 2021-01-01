पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अपराध:घटना को अंजाम देने की योजना बनाते चार युवक गिरफ्तार, 3 पिस्टल बरामद

नवादा7 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने गुप्त सूचना मिलते ही भट्टा गांव से छापेमारी कर योजना बना रहे तीन युवक को गिरफ्तार कर लिया जबकि दो युवक कुहरे का फायदा उठा कर भागने में सफल रहा । इस संबंध में थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि हिरासत में लिए युवकों द्वारा लूट व डकैती जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की योजना बनाने की गुप्त सूचना मिली थी। जिसपर त्वरित संज्ञान लेते हुए वरीयअधिकारी को सूचना देकर भट्टा गांव में छापेमारी की गई। मौके वारदात पर पांच युवक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

पुलिस ने घेराव करते हुए तीन युवक को गिरफ्तार कर लिया वहीं दो युवक कुहासे का लाभ उठाकर भाग गये। उन्होंने बताया कि भट्टा ग्रामीण सुरेश महती के पुत्र विष्णु उर्फ सूरज, भट्टा ग्रामीण विनोद महतो के पुत्र शंकर व मटोखर ग्रामीण चलितर चौधरी के पुत्र संजय उर्फ संजीव को लोडेड पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। हिरासत में लिए युवकों की निशानदेही पर धानपुर गांव में सघन छापेमारी कर रामोतार सिंह के पुत्र राजेश उर्फ छोटे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। एक सप्ताह पूर्व भी अपहरण कर लाए गए युवक भी धानपुर गांव से पुलिस ने बरामद किया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser