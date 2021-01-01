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दावा:आपत्ति हो तो 14 फरवरी तक कर सकते हैं दावा

नवादाएक घंटा पहले
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जिला पंचायत राज विभाग, नवादा द्वारा क्रय समिति के समक्ष 15 निविदाओं की गहन जांच की गई। जांचोपरान्त तकनीकी समिति के द्वारा तैयार की गई औपबंधिक मेघा सूची पर निविददाताओं के द्वारा आपत्ति/सुझाव प्राप्त करने के लिए जिला के वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। तकनीकी रूप से प्राप्तांक पाने वाले योग्य फर्माें की सूची एवं तकनीकी कारणों से अयोग्य फर्मों की सूची जिला के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी फर्म को अपलोड की गयी सूची के विरूद्ध किसी प्रकार का दावा/आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो 14 फरवरी तक लिखित रूप से साक्ष्य सहित दावा कर सकते हैं।

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