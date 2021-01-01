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बाइक की जानलेवा रफ्तार:अलग-अलग हादसो में 2 माह के बच्चे सहित 3 की मौत, 6 परीक्षार्थी सहित 12 घायल

नवादाएक घंटा पहले
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  • पिकअप वैन का अचानक खुला गेट, टकराकर बुलेट के परखच्चे उड़े

सड़क पर जल्दी बाजी और रफ्तार का शौक जिंदगी पर भारी पड़ रही है। 12 घंटे के भीतर जिले में हुई चार सड़क दुर्घटनाओं में 2 साल के बच्चे समेत तीन लोगों की मौत हो गई जबकि 10 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में से 6 परीक्षार्थी भी शामिल है। पहली घटना मंगलवार की देर रात कोही हुई जब पकरीबरामा के रेहुआ के पास हुई बाइक दुर्घटना में परीक्षार्थी की को लेकर घर लौट रहे एक युवक की मौत हो गई। जबकि परीक्षा देकर लौट रही छात्रा बुरी तरह घायल हो गई। दूसरी घटना नेशनल हाईवे 31 पर हुई जहां अकबरपुर थाना क्षेत्र के बरेव मोड़ के पास परीक्षार्थी को लेकर आ रही बुलेट एक पिकअप वैन से टकरा गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में बुलेट चला रहे युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि परीक्षा देने हिसुआ जा रहे 2 परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए।

घायल परीक्षार्थियों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जिले के सिरदला थाना क्षेत्र में भी बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। सिरदला के बरदाहा से मंडल पक्की सड़क पर बिलारपुर मंदिर के समीप टेंपो पलट जाने से 2 माह के एक बच्चे की मौत हो गई जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज हो रहा है। इसके अलावा नवादा हिसुआ पथ पर बड़ेल के पास भी एक बाइक अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई और बाइक सवार तीन परीक्षार्थी घायल हो गए। सड़क दुर्घटनाओं के बाद घायलों और मृतकों को नवादा सदर अस्पताल लाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंचे तो माहौल गमगीन हो गया।

पहली घटना मंगलवार की देर रात पकरीबरावां के रेहुआ के पास हुई

सड़क पर खड़ी पिकअप वैन का खुला गेट बना काल
बताया जाता है कि बुलेट चालक दो अन्य परीक्षार्थियों को पीछे बैठाकर रजौली के तरफ से नवादा की ओर आ रहा था। इसी दौरान बरेव मोड़ पर सड़क किनारे खड़े पिकअप वैन के चालक ने अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। इसके चलते बुलेट सीधे गेट से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट चला रहे शख्स की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अन्य दो परीक्षार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान क ढाब गांव फुलटूश कुमार के रूप में की गई है।

पाइप बिछाने के लिए बने गड्ढे में टायर फंसने से टेंपो पलटी, दुधमुंहे बच्चे की मौत, आधा दर्जन लोग घायल

पाइप बिछाने के लिए बने गड्ढे में टायर फट जाने के कारण एक टेंपो अनकंट्रोल होकर पलट गई अनियंत्रित होकर पलट गई। टेंपो पलट जाने से दो माह के बच्चे की जहां मौत हो गई वहीं 6 लोग घायल हो गए।घटना बुधवार की है जब थाना क्षेत्र के बरदाहा से मंडल पक्की सड़क में बिलारपुर मंदिर के समीप एक टेंपू गढ़े में पलटी मार दिया । जिससे टेंपू पर सवार मंडल निवासी लालू प्रसाद की 40 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी, चन्देश्वरी प्रसाद की 18 वर्षीय पुत्री लालमुनि कुमारी घायल हो गयी ।

वहीं फतेहपुर थाना क्षेत्र के नवाडीह निवासी प्रदीप प्रसाद के दो माह का पुत्र की मौत अस्पताल पहुचने से पूर्व हो गयी । मिली जानकारी के अनुसार प्रदीप प्रसाद के पत्नी अपने दो माह के बच्चा प्रीत राज के साथ अपनी मायके से ससुराल लौटने लौट रही थी, कि टेंपू पलटने से दो माह का बच्चा कि मौत अस्पताल लाने के क्रम में हो गया । अन्य चार घायलों का इलाज बरदाहा बाजार स्थित निजी किलनिक में किया गया । जिसमें दो घायल को गया रेफर किया गया है । घटना सड़क के किनारे नल जल का पाईप बिछाने को लेकर खोदे गए गढ्ढे में टेम्पू का पहिया गिर जाने के कारण दुर्घटना होने कि पुष्टि ग्रामीणों ने किया है।

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