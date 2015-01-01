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निर्देश:मतगणना के बाद जुलूस नहीं निकलने देने का दिया निर्देश

नवादा39 मिनट पहले
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पकरीबरावां पुलिस अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने पुलिस अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न थानों एवं ओपी के प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान थाना एवं ओपी क्षेत्र में हुई मासिक अपराध की समीक्षा की गई एसडीपीओ ने बारी-बारी से सभी प्रभारियों से रू-बरू होकर कांडों से जुड़े दस्तावेजों की जांच करते हुए समीक्षा की। साथ ही कांड से जुड़े प्रगति की जानकारी ली। इस बीच उन्होंने सभी थाना एवं ओपी प्रभारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी थानाध्यक्षों एवं ओपी प्रभारियों को बताया कि मतगणना के बाद किसी भी प्रकार का जुलूस अथवा सामूहिक आयोजन पर रोक है। इसके अलावे उन्होंने कांडों के निष्पादन में तेजी लाने, शराब माफियाओं पर नकेल कसने, आपराधिक छवि वाले लोगों पर पैनी नजर रखने, रात्रि गस्ती में तेजी लाने सहित कई अन्य निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि सभी थाना एवं ओपी प्रभारी स्वयं अपने-अपने क्षेत्रों में गस्ती कर विधि-व्यवस्था का जायजा लें। साथ ही कहा कि क्षेत्र में अमन-शांति कायम करना पुलिस की जिम्मेवारी है। हर पुलिस वाला को इसका बखूबी निर्वहन करना होगा। इस मौके पर पकरीबरावां थानाध्यक्ष सरफराज इमाम, धमौल ओपी प्रभारी नीरज कुमार, वारसलीगंज थानाध्यक्ष पवन कुमार, शाहपुर ओपी प्रभारी राजेश कुमार, काशीचक थानाध्यक्ष राजकुमार, रूपौ ओपी प्रभारी देवेंद्र प्रसाद सिंह आदि उपस्थित थे।

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