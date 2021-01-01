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हड़कम्प:इंटर परीक्षा: तीसरे दिन परीक्षा के दौरान अचानक शिक्षक की मौत से हड़कम्प

नवादाएक घंटा पहले
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इंटर परीक्षा के तीसरे दिन पहली पाली में वीक्षण कार्य में लगे एक शिक्षक की मौत की खबर से परीक्षा केन्द्र समेत शिक्षकों में हड़कंप मच गया। शिक्षक के निधन की खबर मिलते ही कई लोग उक्त शिक्षक के संबंध में जानकारी लेने के लिए परिचितों से जानकारी लेने का प्रयास करने लगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार चौधरी, समग्र शिक्षा अभियान के डीपीओ मो. जमाल मुस्तफा समेत अन्य सभी डीपीओ तथा संभाग प्रभारी उदय शंकर ने शिक्षक के निधन पर शोक व्यक्त किया तथा दिवंगत शिक्षक के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।जानकारी के अनुसार नगर के अतोआ रोड स्थित मानस भारती एजुकेशनल कॉम्पलेक्स में इंटर परीक्षा की ड्यूटी कर रहे नगर मध्य विद्यालय के शिक्षक दीपक कुमार की अचानक तबीयत काफी बिगड़ गई।

तबीयत खराब होने पर इसकी सूचना तत्काल ही जिला नियंत्रण कक्ष को दी गई। सूचना के तत्काल बाद एम्बुलेंस से उन्हें सदर अस्पताल लाया गया।लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत शिक्षक गया शहर के एपी कॉलोनी निवासी उमेश्वर सिंह के पुत्र थे। वे नवादा शहर में नगर मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षक के तौर पर पदस्थापित थे। शिक्षक की मौत के बाद परीक्षा केंद्र में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि वे कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। परीक्षा ड्यूटी के दौरान उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई। शिक्षक की मौत के खबर मिलते महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की जानकारी मिलते ही नगर मध्य विद्यालय के शिक्षक वहां पहुंच गए। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि मृतक गया से ही आना जाना किया करते थे।

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