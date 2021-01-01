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शिक्षा:आज से 13 फरवरी तक इंटरमीडिएट परीक्षा, एक बेंच पर बैठेंगे दो छात्र

नवादा7 घंटे पहले
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आज से जिले के 38 परीक्षा केन्द्रों पर इंटरमीडिएट की परीक्षा होगी। छात्रों के लिए मास्क जरुरी होगा तथा एक बेंच पर दो परीक्षार्थियों के लिए बैठने की व्यवस्था की गई है। इस बार 34 हजार 215 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। नकलचियों एवं परीक्षा केन्द्र के आसपास मंडराने वाले लोगों पर नजर बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। कैमरा केन्द्र के भीतर और बाहर हर दिशा में लगाया गया है ताकि बेवजह की भीड़ एवं असमाजिक लोगों पर नजर रखी जा सके।

परीक्षा केन्द्र के भीतर नकलचियों पर निगरानी के लिए कमरे में भी वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर छात्रों के बैठने की व्यवस्था बेंच डेस्क, पेयजल, लाउडस्पीकर की व्यवस्था किया गया है। परीक्षा केन्द्रों पर कोई भी परीक्षार्थी प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई कागजात यथा किताब, नोट बुक, मोबाइल फोन अथवा चिट आदि परीक्षा केन्द्रों के अन्दर नहीं ले जाएंगे।, स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन में अवरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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