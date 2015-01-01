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निबटारा:थानों में लगा जनता दरबार, कई मामलों का ऑनस्पॉट निबटारा

नवादा2 घंटे पहले
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जमीन और आपसी विवादों का निपटारा कराने के लिए जिले भर के विभिन्न थानों में शनिवार को जनता दरबार लगाया गया जहां कई मामलों का ऑनस्पॉट निपटारा किया गया। थानाध्यक्ष और अंचलाधिकारी के संयुक्त अगुवाई में लगाए गए जनता दरबार के दौरान कई दर्जन मामले सामने आए। इनमें से कई मामलों का निपटारा किया गया जबकि आने का ही मामला के निपटारे के लिए तारीख निर्धारित की गई। नरहट थाना में अंचल अधिकारी रजनी कुमारी तथा थानाध्यक्ष नवीन कुमार सिन्हा की अगुवाई में जनता दरबार का आयोजन किया गया जहां आधा दर्जन मामले सामने आए। इन मामलों में दोनों पक्षों से साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया तथा अगली तिथि को मामले के निपटारे का आश्वासन दिया गया।

जनता दरबार में भूमि विवाद के मामलों की गई सुनवाई
रोह| खेती के समय में बढ़ते भूमि विवाद के मामलों से जहां एक ओर अधिकारी परेशान हैं तो वही पूर्व के जमीनी विवाद मामलों का निपटारा करना प्रशासन के लिये चुनौती बनी हुई है। शनिवार को स्थानीय थाने पर जमीन विवाद के निपटारे को लेकर सीओ ने पुलिस पदाधिकारी के साथ विशेष जनता दरबार का आयोजन किया। इस आयोजन में जमीन विवाद के मामलों का निपटारा भी किया। सीओ सौम्या ने बताया कि जमीन विवाद से संबंधित दो आवेदन आया था जिसमें किसी कारणवश निष्पादन नहीं हो सका। दोनो आवेदक को अगले शनिवार को समय निर्धारित किया गया है। सीओ ने बताया कि जनता दरबार में विशेष रूप से भूमि विवाद से संबंधित मामले आते है जिन्हें दोनो की सहमति से निष्पादन किया जाता है।

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