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शाबाशी:हत्या के जुर्म में महिला को गिरफ्तार कर स्थानीय पुलिस लूट रही शाबाशी

नवादाएक घंटा पहले
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  • पिता-पुत्र दोनों हैं फरार, राेह थाना क्षेत्र के मड़रागांव का मामला

रोह थाना क्षेत्र के मड़रा गांव में नाली के विवाद में हुई हत्या में पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम कुसुम देवी है। वहीं पिता-पुत्र पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं दोनों आरोपी को पुलिस तलाश कर रही। जिसमें शम्भू सिंह व पुत्र गुड्डू कुमार स्थानीय पीएचसी से फरार हो गया। घटना के बाद दोनों पिता-पुत्र पीएचसी में इलाज के लिए आया था। मारपीट के दौरान दोनों को भी चोट लगी थी इलाज के लिए पीएचसी पहुंचने के बाद इस बात की सूचना पुलिस को मिली जिसके बाद पुलिस ने पीएचसी में जाकर आरोपी की तलाश की पर दोनों पिता-पुत्र पुलिस की भनक लगते ही वहां से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या के मामले में तीन लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इन दिनों रोह थाना क्षेत्र में अपराध की संख्या में काफी इजाफा हुई है। विगत कुछ दिन पहले रोह रुपौ मेन रोड से एक इनोवा गाड़ी पर सवार दो लोगों का अगवा किया गया था जिसमेंं दोनों को सही सलामत गाड़ी समेत बरामद किया गया। उसके बाद कादिरगंज ओपी थाना क्षेत्र की ट्रक लूट की घटना में रोह में रहने वाले एक युवक की गिरफ्तारी की गई। हालांकि पुलिस कई मामलों को उद्भेदन करने में सफल दिख रही है। लेकिन इस घटना से कुछ दिन बाद क्षेत्र के महकार गांव में पूर्व से चल रहे जमीन विवाद में एक व्यक्ति को गोली मारी गई जिससे वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज पटना के एक अस्पताल में कराया जा रहा है। इस घटना में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नही हो सकी है। महकार गांव में वर्चस्व को लेकर हो रहेे विवाद को सुलझाने में पुलिस को अभी तक कोई सफलता नहीं मिलते दिख रही है।

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