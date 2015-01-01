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पहल:सरकार से जारी दिशा-निर्देशों लोगों को कराएं अवगत

नवादा4 घंटे पहले
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दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर गुरुवार को धमौल ओपी परिसर में पूजा समितियों एवं बुद्धिजीवियों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता ओपी प्रभारी नीरज कुमार ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए ओपी प्रभारी ने त्योहार को लेकर सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों से लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, जिसका ख्याल रखते हुए लोगों को दीपावली एवं छठ पूजा मनाना है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर देवी-देवताओं की प्रतिमा नहीं स्थापित की जाएगी।

इसके अलावे सांस्कृतिक आयोजन पर भी रोक लगाई गई है। इस मौके पर धमौल सूर्य पूजा समिति के संटू वर्मा, सुजीत सोनार, मुन्ना वर्मा के अलावे ढोढ़ा छठ पूजा समिति के कुंदन कुमार, बिपिन कुमार, विक्की कुमार सहित मुखिया प्रतिनिधि देवेंद्र पंडित, धमौल पंसस कैसर मंसूरी, सुजिन्द्र कुमार, चंद्रमा यादव, सूर्यदेव प्रसाद यादव सहित अन्य थे।

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