पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बिन डरे उमड़ी भीड़:धनतेरस पर बरसा धन, कोरोना संकट से कम हुआ घर का बजट , फिर भी कारोबार 65 करोड़ के पार

नवादा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • ज्वेलरी, इलेक्ट्राॅनिक्स, बर्तन तथा ऑटोमोबाइल प्रतिष्ठानों में उमड़ी भीड़, गर्म रहा पीतल, सोना, चांदी का बाजार

कोरोना संकट के साथ आई आर्थिक तंगी के कारण भले ही घरों का बजट काम हो गया है लेकिन इसके बावजूद धनतेरस पर जमकर धन बरसा। कोरोना से बिना डरे बाजार में भारी भीड़ उमड़ी और जमकर खरीदारी हुई। धनतेरस की जबरदस्त खरीददारी के साथ ही पांच दिनों तक चलने वाले दीपोत्सव गुरुवार को उत्साह के साथ शुरू हो गया। धनतेरस को लेकर गुरुवार को जिले भर का बजार गुलजार दिखा और आधी रात तक खरीददारी हुई। इस बार धन तेरस पर बाजार का कारोबार 65 करोड़ के पार पहुंच गया। करीब एक करोड़ से अधिक के तो सिर्फ झाड़ू ही बिक गए। इसके अलावा ज्वेलरी , इलेक्ट्राॅनिक्स , बर्तन तथा आॅटोमोबाइल प्रतिष्ठानों में जबरदस्त भीड़ दिखी। सोना ,चांदी और पीतल का बाजार सबसे ज्यादा गर्म रहा।

कोरोना के डर के बावजूद नवादा शहर में खरीददारों की रिकार्ड भीड़ देखने को मिली। लोग सुबह से देर रात तक खरीदारी करने में मशगुल रहे। दुकानों मंे दिनभर सुबह से लेकर देर रात तक भीड लगी रही। शहर का बर्तन बाजार , इलेक्ट्रीक एंड इलेक्ट्राॅनिक गुड्स मार्केट, फर्निचर बाजार, सोना-चांदी आभूषण, ऑटोमोबाइल मार्केट, पूजन सामाग्री, झाड़ू बाजार सबके सब ग्राहकों से पटे रहे। बाजार में बंपर खरीदारी होने से दुकानदारों के चेहरे खिले हुए नजर आए। कुछ लोगों ने पहले से ही सर्राफा की बुकिंग करा रखी थी।

एक दिन पहले ही सज गया था ठठेरी बाजार, देर रात तक खरीदारी

नवादा शहर के ठठेरी गली में बर्तनों का बाजार बुधवार की रात में ही सज गया था। सुबह जैसे ही 9:00 बजे बर्तनों की दुकान पर भीड़ जम गई। जितना दुकान ठठेरी बाजार के अंदर उसे दुगनी दुकान सड़क पर लग गई। महिलाओं ने अपने घर-रसोई से जुड़े बर्तनों की खरीदारी की। छठ पूजा नजदीक रहने को लेकर कई महिलाओं ने पूजन से संबंधित गगरा, बाल्टी, लोटा, तसला, थाली की खरीदारी की। पीतल-तांबा से लेकर स्टील के सेट की अच्छी बिक्री हुई। ठठेरी गली से लेकर विजय बाजार, पुरानी बाजार, मेन रोड, स्टेशन रोड, सब्जी बाजार, गढ़पर हर जगह लोग बर्तनों की खरीदारी करते दिखे।

30 करोड़ के आभूषण सोने-चांदी के सिक्के की जमकर खरीद

जिले के सभी बाजारों में सोने-चांदी की दुकानों में देर रात तक खरीदार पहुंचते रहे। जिले भर में करीब 30 करोड़ रूपये से ज्यादा के स्वार्णभूषण, और सोने-चांदी के सिक्के बिके। सामान्य परिवार के लोगों ने भी एक दो चांदी के सिक्के खरीदे। कई लोगों ने अपने ज्योतिषीय गणित, कुंडली राशि लग्न के हिसाब से स्वर्णाभूषण की खरीदारी की। इसके अलावे ग्रह रत्नों की भी बिक्री हुई। धनतेरस के मौके पर शहर के सब्जी बाजार स्थित सागरमल एंड संस ज्वेलर्स के द्वारा दिया जा रहा आॅफर लोगों को खूब भाया। प्रतिष्ठान के प्रोपराईटर चेतन ने बताया कि धनतेरस के मौके पर शो रूम ने अपने चुनिंदा उत्पादों मॉडलों के कीमत में छुट दी गई है। इसके तहत कई उपहार भी ग्राहको को दिया गया है। यह ऑफर पूरे छठ तक रहेगा। इसके अलावे ग्राहको को अन्य कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें