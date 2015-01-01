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मौत की चादर बन गया अंगीठी का धुआं:रात में अंगीठी जलाकर सोया परिवार सोया ही रह गया, दम घुटने से एक की मौत, सात व्यक्ति अब भी बेहोश

नवादा14 मिनट पहले
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नवादा में अंगीठी के धुएं से बेहोश लोगों का चल रहा इलाज।
  • घटना नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र के बिझो गांव की
  • परिवार के मुखिया ने दम तोड़ा, बाकी लोगों की हालत गंभीर

नवादा के कौआकोल थाना क्षेत्र के बिझो गांव में अंगीठी के धुएं से दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 7 लोग बेहोश हैं। सभी बेहोश हुए लोगों का इलाज कौआकोल PHC में चल रहा है। घटना से गांव के लोग आहत हैं।

बिझो गांव निवासी मोहम्मद मुस्लिम मियां अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ बन्द कमरे में अंगीठी जलाकर हर दिन की तरह गुरुवार की रात भी सो गये थे। शुक्रवार की सुबह लगभग 7 बजे तक जब वे और उनके परिवार का कोई सदस्य घर से बाहर नहीं निकला तो आसपास के लोगों को चिंता हुई। स्थानीय लोगों ने उनके घर में घुस कर आवाज दी, कोई जवाब नहीं आने पर बन्द कमरे का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर सो रहे मोहम्मद मुस्लिम मियां (58 वर्ष), उनकी पत्नी सजरुल निशां (54 वर्ष), पुत्र मोहम्मद गुड्डू (30 वर्ष), जियाउल (26 वर्ष), अब्दुल कलाम (24 वर्ष) ,शोएब अख्तर (22 वर्ष), समीर (19 वर्ष) एवं पुत्री नाजिया (21 वर्ष) को किसी तरह बंद कमरे से बाहर निकालकर कौआकोल PHC में भर्ती कराया गया।

अस्पताल में चिकित्सकों ने मोहम्मद मुस्लिम मियां को मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य लोगों का इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद PHC में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस हृदय विदारक घटना के बाद गांव में मातम का माहौल कायम है। मृतक के स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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