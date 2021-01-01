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धूप खिलने के बाद ठंड से मिली लोगों को राहत, घर की छत दिखे गुलजार

7 घंटे पहले
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नवादा| जिले में पिछले 4 दिनों से चल रहा ठंड का कहर रविवार को भी जारी रहा। हालांकि दिन में तेज धूप खुली तो लोगों को 3 घंटे राहत मिली लेकिन इसके बाद फिर से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई । रविवार की सुबह भारी कंपकपी के कारण लोग घरों से नहीं निकले । 12:00 बजे जब धूप निकली तो थोड़ी राहत हुई। हालांकि शनिवार की अपेक्षा रविवार को हवा की रफ्तार थोड़ी कम थी लिहाजा राहत महसूस हुआ। हालांकि न्यूनतम तापमान में कोई इजाफा नहीं हो रहा ।

ठंडी हवाओं से ठिठुरते लोग गर्म कपड़ों से खुद को बचाते दिखाई दिए। घरों और सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में बैठे लोग हीटर के सहारे ही काम करते दिखे। सुबह करीब सात बजे सड़कों पर कोहरे की चादर दूर तक दिखी। दिन में भी रजाई में दुबके रहे लोग ठंड एकदम रौद्र रूप धारण कर लिया है और लोग परेशान उठे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहने रहे या घरों में रजाई गद्दा कंबल ओढ़ कर बैठे रहे। घरों के आंगन या मैदानों में अथवा सड़कों के किनारे शाम के वक्त अलाव ताप कर आते जाते लोग ठंड दूर करते रहे।

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