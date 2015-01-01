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हाईमास्क लाइट:दीपावली से पहले शहर की सड़कों को रोशन करने की तैयारी, बनाए गए हाईमास्क लाइट

नवादा41 मिनट पहले
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दीपावली से पहले शहर की गलियों और सड़कों को दूधिया रोशनी में रोशन करने की कवायद चल रही है। नगर परिषद द्वारा शहर की खराब लाइटों की मरम्मत की जा रही है। मंगलवार को शहर के मेन रोड स्थित हाई मास लाईट की मरम्मत कराई गई। शहीद भगत सिंह चौक के पास लगे हाय मास लाइट को एलईडी लाइट में तब्दील किया गया है । ऊंचे ऊंचे खंभे पर हाई कैपेसिटी वाले लाइट जलने के बाद शहर की सड़कें दूधिया रोशनी में नहा रही है। नगर परिषद की माने तो दीपावली से पहले शहर की सारी खराब लाइटों को दुरुस्त कर लिया जाएगा।

सर में लगे स्ट्रीट लाइट की मरम्मत करने के लिए अधिकृत एजेंसी ईसीसीएल के द्वारा मैकेनिक लगाकर लाइटों को दुरुस्त किया जा रहा। बता दे कि नवादा शहर के सभी 33 वार्डों में एक ही एजेंसी के द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाए गए हैं लेकिन लाइट लगने के कुछ महीने बाद ही लाइटों के बंद होने और खराब होने की शिकायत आनी शुरू हो गई है। दीपावली और ठंड को देखते हुए एजेंसी को बंद पड़े लाइटों को ठीक करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद लाइटों की रिपेयरिंग शुरू की गई है।

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