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होगी जांच:आरटीआई एक्टिविस्ट कुंदन सिंह को राज्य सूचना आयुक्त ने किया बैन, होगी जांच

नवादा2 घंटे पहले
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  • सूचना का अधिकार कानून का दुरूपयोग कर शिक्षा विभाग के कर्मियों का कर रहे थे भयादोहन

आरटीआई एक्टिविस्ट कुन्दन सिंह को अब शिक्षा विभाग की ओर से किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। राज्य सूचना आयोग के आदेश पर शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें बैन कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थापना शाखा के डीपीओ रौशन आरा ने कहा कि न्यू एरिया दुर्गा मंडप के निकट रहने वाले उमा सिंह के पुत्र कुन्दन सिंह द्वारा इस कार्यालय में अलग-अलग विषय वस्तु पर विभिन्न आवेदन पत्र लगातार दिए जा रहे है तथा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का लगातार दुरूपयोग किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त पटना द्वारा पारित आदेश में इन्हें शिक्षकों का भयादोहन करने में दोषी पाया गया है। इनके विरूद्ध राज्य सूचना आयुक्त द्वारा जांच के लिए निगरानी विभाग के महानिदेशक को सूचित किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त पटना द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी सूचना के अधिकार का दुरूपयोग करते हुए शिक्षकों का भयादोहन नहीं कर सकते हैं। उक्त आदेश के आलोक में कुन्दन कुमार सिंह को सूचित किया गया है कि शिक्षा विभाग इनके आवेदन पर विचार नहीं करेगा।

गौरतलब हो कि जिले में कई कुन्दन हैं जो सूचना का अधिकार कानून का इस्तेमाल कर सरकारी कर्मियों के भयादोहन में लगे हैं। इसमें कई मामले सामने आए हैं जिसमें सूचना का अधिकार कानून का हवाला देकर संबंधित पक्ष से जरूरी सूचनाएं मांगी जाती है और बाद में मैनेज के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता है। राज्य सूचना आयुक्त द्वारा आरटीआई के नाम पर भयादोहन करने वाले लोगों के मामले में संज्ञान लेकर सरकारी कर्मियों का भयादोहन करने वालों के खिलाफ आवाज उठाने की अनुमति दे दी है।

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