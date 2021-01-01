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नाट्योत्सव:श्रीकृष्ण की राजनीति और कूटनीति पर प्रश्न करता ‘शिखंडी’

नवादा7 घंटे पहले
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  • रंगसंस्था नट्वांगम ने अपने बहुप्रतीक्षित नाटक शिखंडी का किया सफल मंचन, कलाकारों ने बटोरीं खूब तालियां

30 जनवरी को महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर गांधी इंटर विद्यालय के मुक्ताकाशीय मंच पर रंगसंस्था नट्वांगम ने अपने बहुप्रतीक्षित नाटक शिखंडी का सफल मंचन किया। शिखंडी का निर्देशन नवादा निवासी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के रजनीश कुमार तथा प्रकाश परिकल्पना की दिल्ली से आए दिव्यांग श्रीवास्तव ने की। नवादा की भूमि को रंगमंचीय दृष्टि से सुदृढ़ करने तथा युवाओं में कला एवं संस्कृति का बीजारोपण करने के उद्देश्य से इस नाटक की भव्य प्रस्तुति की गई। नाटक से जुड़े सभी अभिनेता नवादा के ही मूल निवासी हैं तथा एक अभिनेता के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान रखते हैं। नाटक का नाम शिखंडी है जिसे महाभारत के शिखंडी के चरित्र को केंद्र में रख कर लिखा गया है। इसमें शिखंडी श्री कृष्ण की राजनीति और कूटनीति पर प्रश्न करता है। साथ ही यह नाटक शिखंडी को मात्र प्रयोग किये जानेवाले मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर उसे आज के वर्तमान से भी जोड़ता है। जिस तरह पितामह भीष्म श्री कृष्ण की कूटनीति से भ्रमित होकर मृत्यु शैय्या पर लेट गए थे। उसी प्रकार आज वर्तमान समय में भी आम जनता दूसरों द्वारा भ्रमित होकर शिथिल हो चुका है।

कलाकारों के मेहनत से सफल हुआ नाट्य कार्यक्रम

नाटक के लेखक-निर्देशक रजनीश कुमार ने अपने प्रथम नाट्यगुरु कलाविद्, शिक्षाविद् एवं साहित्यकार डॉ. गोपाल प्रसाद निर्दोष का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि उन्होंने इस नाटक की प्रस्तुति के मंच संचालन के साथ-साथ इस प्रस्तुति की प्रक्रिया के दौरान आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक दृष्टि से हमेशा हमारे साथ खड़े रहे, वह अविस्मरणीय है। आनंदा इंस्टिट्यूट के डायरेक्टर पंकज कुमार यादव ने आर्थिक रूप से मदद कर मुख्य आयोजक की भूमिका निभाई। शिक्षक राजेश कुमार भारती ने कलाकारों के रहने की पूरी व्यवस्था की। जबकि गांधी इंटर विद्यालय के प्राचार्य सआदत अफजल हुसैन, शिक्षक सुबोध कुमार एवं अन्य शिक्षकों ने नाटक के रिहर्सल से लेकर नाट्य मंचन तक के लिए अपने विद्यालय का प्रांगण उपलब्ध करवाया। नाटक की प्रस्तुति में सहयोगी रहे नितेश कपूर, सावन कुमार, सागर वर्मा, अनूप वर्मा सहित निर्दोष नवादा, दिशांतर आदि के साथ-साथ का और रंगसंस्था स्ट्रगलर पटना के प्रति भी लेखक-निर्देशक रजनीश कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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