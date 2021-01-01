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चर्चा:एसपी ने जनप्रतिनिधियों और व्यवसायियों के साथ की चर्चा

नवादाएक घंटा पहले
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  • लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं से कराया अवगत

बुधवार को धमौल ओपी पहुंची एसपी धूरत शायली सावलाराम ने ओपी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने लोगों से क्षेत्र की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इससे पूर्व धमौल के सरपंच उपेंद्र सिंह ने बुके देकर एसपी का स्वागत किया। बैठक के दौरान लोगों ने ओपी क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं को एसपी के साथ साझा की। धमौल बाजार के जनप्रतिनिधियों ने एसपी को बताया धमौल बाजार से तीन जिलों की सीमा लगती है। ऐसे में धमौल ओपी को पूर्ण थाना का दर्जा मिल जाता तो लोगों को काफी सहूलियत होगी।

इसके अलावे व्यवसायियों ने लगातार पुलिस गश्ती करवाने, बाजार में खराब सीसीटीवी कैमरा को चालू करवाने सहित कई मांगें रखी, जिसपर एसपी ने एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा को इस दिशा में पहल के निर्देश दिए। एसपी ने जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों को आश्वस्त कराते हुए कहा कि क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेवारी है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों एवं आम लोगों को भी आगे आकर सहयोग करना होगा। लोगों के सहयोग से ही क्षेत्र को अपराधमुक्त बनाया जा सकता है। क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भी दोनों संप्रदायों से अपील की गई।

कहा समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो सामाजिक समरसता को खत्म करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर इसकी जानकारी देने को कहा। कहा सूचक के नाम गोपनीय रखा जाएगा। कहा किसी भी समस्या पर सीधे दूरभाष से मुझे सूचना दें। धमौल ओपी के गश्ती वाहन को लेकर एसपी ने बताया कि वे इस दिशा में पहल कर रही है। जल्द ही खराब जीप को बदला जाएगा।जाते-जाते उन्होंने एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा के साथ ही ओपी प्रभारी नीरज कुमार को कई आवश्यक निर्देश दिए। दूसरी ओर, एसपी ने पकरीबरावां थाना परिसर में भी जनप्रतिनिधियों एवं व्यवसायियों के साथ बैठक कर क्षेत्र का हालचाल के साथ ही लोगों की समस्याओं को जाना।

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