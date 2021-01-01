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सर्वे:हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सर्वे कार्य शुरू

नवादाएक घंटा पहले
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हर खेत तक पानी पहुचाने के लिए प्रखंड के सभी पंचायतों में सर्वेक्षण दल द्वारा कृषि विभाग से जुड़े कर्मी सर्वेक्षण कार्य में जुट गये है। सर्व प्रथम प्रखंड के बड़ैल पंचायत में यह कार्य शुरू करवाया गया है। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अभय कुमार ने बताया कि प्रखंड के सभी पंचायतों में सर्वे कार्य किया जाएगा। इसके लिये पंचायत अंतर्गत प्रत्येक राजस्व गांव में सिंचित व असिंचित भू भाग का सर्वे करना है। सर्वे के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों और किसानों को सहयोग प्रदान करना है। सर्वेक्षण कार्य में जल संसाधन के नॉडल पदाधिकारी, प्रखंड के उर्जा विभाग के कर्मी, लघु सिचाई से जुड़े कर्मी और कृषि विभाग के कृषि सलाकार, कृषि समन्वयक को सर्वे कार्य का दायित्व सौंपा गया है। पंचायत के सभी राजस्व गांव में घुमघुमकर सर्वेक्षण टीम से जुड़े लोग हर खेत तक सिचाई के लिए पानी पहुचाने की व्यवस्था की जा रही है। प्रखंड स्तरीय सर्वेक्षण दल के साथ कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मी सर्वे कार्य कर रहे हैं।

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