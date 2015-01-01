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प्रशिक्षण:काउन्टिंग प्रक्रिया के बारे मे दिया गया प्रशिक्षण

नवादाएक घंटा पहले
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मतगणना कार्य को लेकर डीआरडीए सभागार में ईटीपीबीएस प्रशिक्षण कार्यशाला दो पालियों में सम्पन्न कराया गया। ई-पोस्टल बैलेट के माध्यम से सभी सर्विस क्लास वोटरों द्वारा मतदान किए गए मतों की गणना ई.टी.पी.बी.एस माध्यम से की जानी है। सभी काउन्टिंग एसिस्टेंट एवं काउन्टिंग सुपरवाइजर को डेमो के माध्यम से काउन्टिंग प्रक्रिया के बारे मे प्रशिक्षण दिया गया। बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2020 के तहत मतगणना की तिथि 10 नवम्बर को निर्धारित है।

235-रजौली (अ0जा0), 237-नवादा एवं 239-वारिसलीगंज विधान सभा क्षेत्र के मतगणना हेतु के0एल0एस0 काॅलेज एवं 236-हिसुआ, 238-गोविन्दपुर विधान सभा क्षेत्र के मतगणना हेतु डायट भवन नवादा को मतगणना केंद्र बनाया गया है। यह प्रशिक्षण आईटी मैनेजर एनआईसी नवादा दयानन्द ठाकुर द्वारा कुल 40 काउन्टिंग सुपरवाइजर एवं कुल 40 काउन्टिंग सहायक को दिया गया। ईटीपीबीएस काउन्टिंग दो स्तर पर की जानी है, प्री काउन्टिंग एवं काउन्टिंग। प्री काउन्टिंग में फाॅर्म 13 (अ), फाॅर्म 13(ब) एवं फाॅर्म 13(स) की स्कैनिंग प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। स्कैनिंग के उपरांत वैद्य एवं अवैद्य मतपत्र को अलग कर काउन्टिंग प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। ई-पोस्टल बैलेट की वैद्यता की जांच काउन्टिंग एआरओ द्वारा किया जाएगा।

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